Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト aillyが、新曲「B.T.G」（読み：ビートザゲーム）を6月3日に配信リリースする。 （関連：Litty、3Li\en、Manaka……台頭する新世代フィメールラッパーヒップホップの“越境性”が育む豊かな個性） 本楽曲は、“ゲームに勝つ”を意味する“Beat The Game”の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー