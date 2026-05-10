◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)ロッテの井上広大選手が、今季3度目のスタメン起用で第2号の先制2ランを放ちました。場面は両チーム無得点で迎えた2回表の攻撃。ソフトバンクの先発・前田悠伍投手に対し、1アウトから松川虎生選手がヒットで出塁すると、続く井上選手が初球のフォークをとらえます。打球はそのまま左中間方向の中段スタンドに飛び込む先制2ラン。井上選手はこの一発を振り