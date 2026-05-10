2026年5月8日、韓国・ソウル新聞は、世界的に単身世帯が増え、外食の個人化が進む中で「一人飯族」が増えている一方、海外メディアの記者が韓国の飲食店で「1人客」を理由に入店を断られた経験を明かしたと報じた。米CNNの旅行サイト「CNNトラベル」に現地時間5日、記者のソウルでの体験談が掲載された。飲食店に入り、指を1本立てて「1人で食事できるか」と尋ねたが、店側は首を横に振り、出口を指さしたという。さらに別の店でも