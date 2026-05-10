この記事をまとめると ■クルマ好きのなかにはEVは退屈という印象が根強く残っている ■国産EVはまだ選択肢が少ないが走りを楽しめるEVも登場し始めた ■カーマニアにも人気を博しそうなEVのコンセプトを提案 カーマニアでも楽しめるEVは増殖中 根っからのクルマ好きやカーマニアのなかでは、電気自動車（以下EV）に冷たい人が一定数いる。これまで自動車メーカーがカーボンニュートラルをめざしEV戦略に邁進していたものの、そ