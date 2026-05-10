お笑いコンビ・ダウンタウンの独自有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」のＸが１０日、更新。この日の午後６時ごろから、浜田雅功が生配信を行うことを緊急告知した。ポストで「緊急告知」と題し「本日【１８：００】ごろから生配信『浜田雅功のナマ生態』で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信」と発表。１１日が浜田の誕生日であることから行われる配信で「浜田雅功への質問を募集中！この投稿にリプライで浜田さん