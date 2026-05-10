佐藤大樹、本郷奏多出演のフジテレビ系ドラマ「時光代理人」第５話が９日に放送された。不動産王・田淵清三（西岡紱馬）の巨額遺産トラブルが発生。１年前に同居を始めた銀座の高級クラブの元ホステスに全財産を譲ると遺言書にあり、対抗する娘徳子役で、鳥居みゆき（４５）が登場した。高級ブランド服にバッグを持って、内縁妻を敵視して怒りを露わにする娘を好演。ネットでも話題となり「なんか見たことあると思っ