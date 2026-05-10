ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１０日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は「個性豊かな沖縄芸能界後半戦」。福岡県でローカルスター芸人として活躍するゴリけんを事情通として招き、沖縄の芸能界事情に密着した。胸を力強く叩きながら叫ぶハイテンションのギャグで一世を風靡したパッション屋良が紹介されると、さんまは「パッション、今、沖縄行っとんの？」