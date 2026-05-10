「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１１日開幕、江戸川）上原峻（３０）＝東京・１２５期・Ａ２＝は１０日のスタート特訓後、「ペラは３分の１くらいしか叩けていないし、参考外です」と苦笑い。「前回（３月一般戦）の江戸川は優出できたけど、その時とは状況が違うだろうし、手探りで調整することになりそう」と、じっくり新エンジンと向き合う姿勢を見せた。それでも、「江戸川は嫌いじゃない。今節は強い選