１０日早朝、兵庫県南あわじ市の国道で高齢の女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 警察はひき逃げ事件の可能性が高いとみて捜査しています。 １０日午前４時前、南あわじ市八木鳥井の国道２８号で「高齢の女性が車道の真ん中で倒れている」と通行人の男性から警察に通報がありました。 警察官が駆けつけたところ、南行き車線の中央に市内に住む青野さと子さん（９２）が頭や手足から血を流し