和歌山市の和歌浦漁港では、恒例の朝市が開かれ、多くの買い物客らが訪れました。 １０日朝に獲れたばかりの魚がずらりと並びます。和歌山市の和歌浦漁港では毎年、春と秋の２回朝市が開催されていて、今回で４０回目。 約３０の店舗が並び、新鮮な魚を買い求める人でにぎわいました。 （訪れた人）「太刀魚こんな大きいの買いました。３０００円。おいしくいただきます」 また、会場では「わかしらす」と呼ばれる和