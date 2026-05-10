「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１１日開幕、江戸川）今節より新エンジン、新ボート、新ペラとなり、燃料もバイオ燃料に切り替わった。前検日は水面状況が悪化し、安定板も装着された。多くの選手が調整から手探りの状況だったが、須藤博倫（４８）＝埼玉・８３期・Ａ１＝は「それなりにペラを叩いて、比較は分からなかったけど、バイオ燃料特有の起こしで引きずる感じはなかったし、下がることもなかった。