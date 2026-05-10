ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。最新情報を現場にいる加賀記者が伝えます。クルーズ船「MVホンディウス号」はおよそ4時間ほど前に、テネリフェ島の港に到着しました。現場ではクルーズ船から乗客を小型船で降ろす作業が始まるところです。この後、乗客はこちらのエリアに誘導され、医療関係者が検査などを行うということです。現場では、つい先ほど、スペ