グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が 10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバーこの日のヘッドライナーを務めるZEROBASEONEは「僕たちはヘッドライナーとしてパフォーマンスができて、本当に光栄です」とあいさつ。1時間の公演