松山競輪場のF2は最終日。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」も決勝を迎え、11Rで129期7人が争い、中村嶺央（れお、21＝千葉）が3連勝、完全Vを決めた。初手は4番手。積極的に踏んでいった鈴木那樹に合わせてスパート。バックで先頭に立ち、猛追する伊藤京介を1車身差振り切った。「（伊藤が）とても怖かったけど頑張った。見えたので“来るな、来るな”と思っていた」と正直な気持ちを明