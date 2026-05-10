繁盛店には味やビジュアルがいいのはもちろんですが、客の心を掴むのに大事な要素は、グルメの音！今回、グルメの音にこだわったお店を3つ発見、街ゆく100人にどのお店のグルメの音が最も食欲がそそったか調査しました！