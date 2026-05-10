奈良県上北山村の林泉寺にある「護鬼佛理天」奈良県上北山村の寺にゴキブリをかたどった像が立つ。25年以上前、害虫供養のために建立された。その特徴的な姿を見ようと多くの人が訪れ、過疎化が進む村の振興の一助になっている。（共同通信＝伊藤光雪）奈良市から車で2時間ほど南下した場所に位置する上北山村。同村にある林泉寺に足を踏み入れると、高さおよそ170センチの巨大なブロンズ像「護鬼佛理天（ごきぶりてん）」に目