◇パ・リーグ西武6―1楽天（2026年5月10日ベルーナD）西武の西川愛也外野手（26）が10日、今季1号本塁打を放ちNPB通算11万1111号を記録した。3―0の4回1死二塁。楽天・藤井のスライダーを右翼席に運ぶ今季1号2ランで突き放した。「流れも良かったんで、感謝ですね。（節目の一発に）へぇー！メモリアルなんすか。まあ、運が良かったっすね」俊足堅守の外野手ながら、昨季は自身初の2桁となる10本塁打。パンチ力も秘