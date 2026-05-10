フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。日本ハムから阪神に移籍し、明るいキャラクターでファンのハートをつかんだ今成亮太氏は人気球団ならではの待遇を実感。「僕、タイガースに移籍するまでは違うメーカーを使ってたんですけど。当時、ずっとナイキのグロ