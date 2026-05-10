ワールドレディスサロンパス杯最終日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。11位から出た鈴木愛（セールスフォース）は、2イーグル、3バーディー、1ボギーの67で回って通算3オーバーとし、2位で終えた。予選はギリギリの53位タイで通過し、この日はツアー史上最短98ヤードの15番パー3でホールインワン、17番パー5でイーグルを奪うなど一気に追い