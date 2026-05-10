ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」が１０日、開幕した。山田和佐（３１＝広島）にとって今期の初戦となった初日６Ｒは、いきなり１枠で登場。コンマ０７のトップタイスタートから逃げ切りに成功。幸先よく１着スタートを決めた。今節使用されている中で２連対率トップの４０号機が相棒。「前操者の上野（真之介）さんのまま行って出足はかなり良かった。１Ｍも失敗したけど、そこからの返りや押し感がす