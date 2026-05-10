日本代表の森保一監督が１０日、ＦＣ東京―東京Ｖ戦（味スタ）を視察した。試合後、取材に応じた指揮官は、９日のウルバーハンプトンで左太もも裏を痛めて途中交代したＭＦ三笘薫（ブライトン）について言及。１５日に発表される北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバー入りへ不安が募る状況となる中、「まだ正確な情報の報告は受けていない。チームスタッフからはどれくらいの回復期間を要するケガなのかはわからないというこ