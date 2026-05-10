着こなしがシンプルになりがちなこれからの時季。装いに彩りを添えてくれる柄アイテムを取り入れると、おしゃれ度UPを狙えそうです。プチプラで手に入る【しまむら】のトップスなら、柄アイテム初心者も試しやすいはず。そこで今回は、大人が着やすいボーダー柄とドット柄のトップスをご紹介。おしゃれさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。 カジュアルコーデのアクセントになるボーダータンク