便秘の期間が6ヶ月を超えると何が起こるのか 猫の便秘は多くの飼い主が経験する一般的な問題ですが、症状が6ヶ月以上続く場合、単なる便秘ではなく巨大結腸症という不可逆的な病態に進行している可能性が高くなります。 研究によれば、6ヶ月以上症状が続いた猫の94.4%が内科的治療に反応せず、最終的に外科手術が必要になった一方で、便秘症状が出てからの期間がまだ6ヶ月未満の猫では66.67%が投薬や食事療法などの