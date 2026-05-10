猫の膀胱炎は「原因不明」が多い病気 猫の膀胱炎の中で最も多いのが、「特別な原因が見つからない膀胱炎」です。細菌感染や結石、腫瘍などが見つからないにもかかわらず、血尿が出たり、トイレに何度も行ったり、痛そうに鳴いたりします。これらの症状は強い不快感や痛みを伴い、猫にとって大きなストレスになります。 このタイプの膀胱炎は、一度治ったように見えても再発しやすいことが知られています。実際、半