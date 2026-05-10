山下智久（C）MBS 山下智久が、５月10日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に登場。『神の雫/Drops of God』 国際エミー賞受賞、世界を射止めた独学術の全貌。大ヒット名作から最新作まで走り続けるカリスマの変遷と、誰もが憧れる背中の真実。 独立後の孤独とヒッチハイク旅に迫る。【写真】山下智久「日曜日の初耳学」場面カット林修が“時代のカリスマ”と対峙する企画＜イ