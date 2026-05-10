チェ・ユリ（Choi Yu Ree） シンガーソングライターのチェ・ユリ（Choi Yu Ree）が9日、千葉・幕張メッセで開催のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（5月8日〜10日）内「X STAGE（SHOWCASE）」に出演した。本番前、インタビューに応じた彼女は、ステージへの想いや今後の日本での展望について明かした。今回のステージに向けて準備したことを問われると、昨年リリースした日本語楽曲「たぶん、僕たち