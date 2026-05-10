女優の三田寛子が9日にInstagramを更新。亡き母との思い出ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】赤ちゃんを抱っこする三田寛子の実母三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。母の日の朝に三田が「最愛の母を偲んで」と投稿したのは亡き母との思い出ショット。1枚目は自身と芝翫の結婚式での記