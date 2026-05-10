◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）日本代表・森保一監督が試合を視察後、取材に応じた。９日のウルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代したブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫について「まだ正確な状況としては報告は受けていない。どれくらいの回復期間を要するけがかと言われたら、まだ分からない。軽症であることを願っているが、軽症ではな