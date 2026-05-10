◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人が今季最多９得点で連敗を３で止め、勝率５割に復帰した。２回に平山が先制打を放ったが、今季初先発の森田が３回にカリステに同点ソロを被弾。４回にダルベックの８号２ランで勝ち越した直後にも、鵜飼に同点２ランを浴びた。５回にピンチを招いて降板すると、２番手の船迫が細川に勝ち越し犠飛を献上。森田は５回途中４失点と試合を作れず、チームはこ