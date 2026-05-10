◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）に敗れ、黒星スタートとなった。過去７勝１０敗ながら、直近５場所では負けなしの相手だったが、苦杯を喫した。場所前は、錣山部屋や境川部屋へ出稽古するなど、稽古は十分だった。今場所は、横綱・大の里（二所ノ関）、大関・安青錦（安治川）が休場で、一人横綱に重責がのしかかる。２０２５年春場所に横綱昇進して以来、まだ優勝が