鳩山由紀夫元首相が、香港大学ガバナンス・政策学院のイベントに出席。名誉教授の称号を授与され、「世界秩序の変動下における中日関係の展望」をテーマに基調講演を行った。だが、その内容に日本保守党の北村晴男氏が強く反発し、話題を集めている。 香港メディア「香港01」が報じた内容によると、今回の講演で鳩山氏は「今日の世界秩序の危機を語る際、最も深刻な脅威はトランプ大統領率いるアメリカだ」と主張し、「日