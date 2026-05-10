◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）大相撲夏場所は10日、両国国技館で初日を迎えた。3月の大阪場所で優勝を飾り、12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は西前頭筆頭の隆の勝（31＝湊川部屋）をはたき込みで下して白星発進となった。低く当たって下から攻めると、素早くいなしてはたき込んだ。横綱での初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・高安（36＝田子の浦部屋）に敗れた。高安の