◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節東京SG 39―22 BR東京（2026年5月10日東京・秩父宮ラグビー場）試合後のセレモニーで、東京SGのPR垣永真之介（34）が今季限りの現役引退を電撃発表した。レギュラーシーズン最終戦をホストゲームとして迎えた東京SGは、すでに今季限りの引退を発表していたSH流大（33）、CTB中村亮土（34）の引退セレモニーを実施。ともに家族から花束を渡され、しんみりムードが漂う中、場内ア