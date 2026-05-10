ことし9月に開幕するアジア大会の競技種目にもなっている「BMX」を体験するイベントが名古屋で開かれました。 【写真を見る】アジア大会の競技種目にも 「BMX」の体験イベント 競技用自転車で起伏のあるコースを走る 名古屋 BMXは、自転車で起伏のあるコースを走りタイムや技の難易度などを競う競技で、アジア大会の種目にも採用されています。 10日、名古屋のイオンモールではBMXを体験できるイベントが開か