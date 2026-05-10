生後2ヶ月から3ヶ月までの、超大型犬の子犬の成長ぶりが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「なんと可愛いお子さまなの」「大物になりそうな予感」といったコメントが寄せられています。 【動画：『超大型犬の子犬』を飼い始めた結果→簡単に抱っこできていたのに、1ヶ月後には…想像を上回る『衝撃の成長』】 超大型犬の小さな子犬をお迎え TikTokアカウント「umesan_wan