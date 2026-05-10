飼い主さんとシニアわんこの深い絆を感じる投稿がSNSで話題です。耳が聞こえないわんこをびっくりさせずに起こす方法とは…！？尊すぎる投稿には10万いいねがつき、「どえれえ可愛い♡」「天使ちゃん」といった絶賛のコメントが寄せられることとなりました。 【動画：耳が聞こえない老犬→寝ていたので『びっくりさせずに起こす方法』を試した結果…無償の愛を感じる『尊い光景』】 シニアわんこを驚かせずに起こす方法