岡本はチームトップの10本塁打。ゲレーロJr.は2本と不調だ(C)Getty Images今季、開幕スタートで出遅れたブルージェイズは、現在も勝率が5割を切るなど波に乗り切れていない。その中で、岡本和真は持ち前の長打力を存分に発揮。守備でも好プレーを続け、攻守でチームを後押ししている。【動画】米絶賛！岡本和真、10号ソロを放つシーンをチェック特にバッティングでは5月に入りホームランを量産。すでに5本塁打を記録しており、