◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週最終日2回戦立大15―2早大（2026年5月10日神宮）これまでの鬱憤（うっぷん）を晴らすような猛攻で早大に圧勝。今季初勝ち点を挙げた。1回、6安打に相手の失策などもあり、いきなり7得点。2回は丸山の今季1号ソロ、3回には北野の3ランと序盤で試合を決めてしまった。「明治戦のときも初回に4点取ってやられてますから、何点取ってもね。田中は俺に任せろって感じだったので8回まで行