「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）試合後に阪神・才木浩人投手、佐藤輝明内野手、嶋村麟士朗捕手がお立ち台に上がった。ヒーローインタビュー後には、子供によるインタビューも行われた。６年生の女の子からは「活躍した日の次の日によく食べるものはありますか？」と問われると、才木は「自分はお寿司です」とサラリ。横にいた佐藤輝は「本当に？」と突っ込むと、自身は「白いご飯をいっぱい食べてます」と返し