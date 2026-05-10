元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が１０日までに自身のインスタグラムを更新。台湾旅行の写真を大量公開した。「こじりんカメラ」と記すと、「＃なぎさとかりんの台湾旅＃こじりんとっておきのカメラで撮ってくれました＃こじりんカメラマンに撮ってもらうと＃我ながらいい顔してます笑＃どこに行っても姉妹って言われました＃なのでもう姉妹って事にしました！笑＃私が姉でこじりんが妹＃という事でよろしくお願いします笑」