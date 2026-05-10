菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が10日、自身のインスタグラムを更新。前髪3センチカットの超アップショットを公開した。「髪切った3センチやっと美容院行けた4かげつぶり、、」とつづり、右手で前髪に触れている超アップの写真を投稿した。この投稿にフォロワーらからは「超絶可愛い」「気分一新してリフレッシュできましたね」「とても良い」「めっちゃ綺麗な髪色！！似合ってるかわいい」「又次笑顔で頑張