女優の志田未来（33）が10日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「33歳」と書き出した志田。「初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」とつづって、バースデープレートを両手に持った笑顔の写真をアップした。「家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。「皆様、これからも応援よろしくお願