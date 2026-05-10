5月10日、東京競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、レッドキングリー（牡4・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にツーネサーン（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にホウオウシェリー（牝5・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ミクストベリーズ（牡4・美浦・伊藤圭三）は、9着敗退。【東京5R】ルメール騎乗ビービーアジャイルが完勝…人気