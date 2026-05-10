小説『大好きな人、死んでくれてありがとう』の作者、まさきとしかさんにインタビュー。醜い部分こそが人間らしさであり、感情が濃縮された尊い部分なんだと北海道Y市の廃ホテルで、めった刺しにされた男性の遺体が発見される。被害者の南田蒼太（みなみだ そうた）はアイドルグループの元メンバーだった。グループ解散後、世間からは忘れられていたのだが、皮肉にも事件によって再び脚光を浴びるようになり…。まさきとしかさんの