10日正午前、諏訪市湖南の畑で「トラクターが横転して男性が下敷きになっている」と近くを通りがかった人から消防に通報がありました。下敷きとなったのは、諏訪市豊田の無職の男性(60)で、市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。トラクターは男性が運転していたとみられています。警察が、横転した原因などを調べています。