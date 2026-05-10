76年前は悲惨な状態にあった10HPグラディエーター 10HP リア・エントランス・トノーのフロントには、4灯の真鍮製ライト。コイル状にフィンが並んだラジエターの両端で前方を照らすのは、パウエル＆ハンマー社製のモーターヘッドランプだ。【画像】御年123歳のフランス車グラディエーター 10HP同時期を走ったクラシックたち全118枚ホイールは木製の10スポーク。美しいラインの中心に、グラディエーターのロゴがあしらわれる。