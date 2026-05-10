自転車の生産で創業したグラディエーター1903年式のグラディエーター 10HPを、76年間も維持するティミス家。ロンドンからグレートブリテン島南岸、ブライトンを目指すクラシックカーレースの「ロンドン・ブライトン・ベテランカー・ラン」には、60回も参戦したそうだ。【画像】御年123歳のフランス車グラディエーター 10HP同時期を走ったクラシックたち全119枚リチャード・ティミス氏が、ある日のハプニングを振り返る。「帰