歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「母の日」に2017年に亡くなった妻・小林麻央さん（享年34）への思いをつづった。「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも、私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日」とつづり、麻央さんへ贈った赤やピンク色のカーネーションやバラなどの花束の画像を投稿。ブログでは長女で女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）、長男で歌舞伎俳優の市川新之助