声優の落合福嗣が10日、自身のXを更新。“母の日”にちなみ、父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）、母・落合信子さんの“仲良し”夫婦ショットを披露した。【写真】「ママ、全然変わらんな〜」落合福嗣が公開した父・博満氏＆母・信子の仲むつまじい夫婦ショット福嗣は「ひろみつが『この花は自分がもらいました！』って雰囲気出してるけどその花、信子のだからな？ #母の日」とつづり、信子に贈られたとみられる美し