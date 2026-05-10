韓国歌手・KIM JAE HWAN（Wanna One）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【写真】久々登場に笑顔！KIM JAE HWAN7年ぶりに『KCON』に登場したKIM JAE HWANは「またファンの皆さんとお目にかかれると思っただけで感激です」と笑顔に。「離れている間、皆さんの応援に力づけられました」と感謝の思いを伝えた。『KCON